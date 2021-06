Bei einer Gedenkstunde haben die Trauerbegleiterinnen des ambulanten Hospizes am anonymen Grab auf dem Hauptfriedhof an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert. Dabei wurden in Folie eingeschweißte Segens- und Trauersprüche vorgelesen und Hospizkerzen entzündet. Die Trauer- und Segenssprüche bleiben am Grab. Ein Blumengesteck und ein Regenbogenbild kennzeichnen den großen Grabstein, der in der hinteren Ecke des Friedhofs Richtung Wingert zu finden ist. Friedhofsbesucher können den Grabstein jederzeit aufsuchen, die Segens- und Trauersprüche lesen und so auch selbst an die Corona-Opfer denken.