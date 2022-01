Horst Schwarztrauber ist an Weihnachten im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Gimmeldinger war über viele Jahre eine prägende Figur der Neustadter SPD.

Horst Schwarztrauber war in den 1960er- und 1970er-Jahren eine der führenden Kräfte bei den Neustadter Jungsozialisten, später war er viele Jahre im Vorstand des Stadtverbands und des Unterbezirks der SPD. 20 Jahre leitete er den SPD-Ortsverein Gimmeldingen, zu dessen Ehrenvorsitzenden er 2014 ernannt wurde. Lange Jahre war Schwarztrauber im Gimmeldinger Ortsbeirat und im Stadtrat. In den vergangenen Jahren hatte er sich zurückgezogen.

Es war die große Zeit der Neustadter Jusos, als Horst Schwarztrauber Mitglied ihres Vorstands und zeitweise ihr Vorsitzender war. Er war mit dem späteren Landtagsabgeordneten Klaus-Jürgen Lais und Karlheinz Reis, der bei der Europäischen Union Karriere machte, eine der Stimmen der Jusos.

Schwarztrauber engagierte sich bereits zu Juso-Zeiten, aber auch später in verschiedenen Gremien der Partei, vor allem aber in seinem Wohnort Gimmeldingen. Im Februar 1971 wurde Schwarztrauber zum Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Gimmeldingen gewählt und blieb das bis 1991. Immer an seiner Seite: seine Ehefrau Helga, die genau wie ihr Mann ein überzeugtes SPD-Mitglied war und meist als Schriftführerin oder Beisitzerin dem Vorstand des Ortsvereins angehörte.

Auch als Lehrer engagiert

Viele Jahre war Horst Schwarztrauber im Ortsbeirat Gimmeldingen, 15 Jahre war er Mitglied des Stadtrats. Unter anderem engagierte er sich für Tourismus und gehörte einem gemeinsamen Ausschuss der Stadt Neustadt und der Verbandsgemeinde Lambrecht für Fremdenverkehr an.

In verschiedenen Funktionen gehörte Schwarztrauber dem Vorstand des Stadtverbands und des Unterbezirks der SPD an. Unter anderem war er einige Jahre stellvertretender Unterbezirksvorsitzender.

Nicht nur in der SPD war Schwarztrauber aktiv. Der Lehrer war Mitglied des Kreisvorstands von Erziehung und Wissenschaft und war Vorsitzender des Personalrats der Haßlocher Kurpfalzschule, an der er unterrichtete. Außerdem engagierte sich Schwarztrauber beim Gimmeldinger Verkehrs- und Verschönerungsverein. Die Beerdigung ist am Dienstag. Beginn der Trauerfeier ist um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Gimmeldingen.