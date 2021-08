Der „Arbeitskreis Trauer“ der Pfarrei Maria, Mutter der Kirche Maikammer lädt zur Offenen Andacht am Freitag, 3. September, 18.30 Uhr, in den Pfarrgarten in Kirrweiler, Kirchstr. 13 ein. Der Gottesdienst steht unter dem Thema „Wie eine Brücke….“, für alle, die einen Verlust erlebt haben. Es geht um den Verlust durch Tod, aber auch durch Trennung, gerade in Zeiten der Pandemie, und durch Abschied. Interessenten werden gebeten, sich anzumelden im Pfarrbüro Maikammer, Telefon 06321/952781 oder per E-Mail pfarramt.maikammer@bistum-speyer.de und eine Sitzgelegenheit mitzubringen.