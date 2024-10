Pünktlichkeit ist gerade keine Stärke der Post, dafür hat sie an der ein oder anderen Stelle noch richtig schicke Briefkästen.

Ach, die Post hat es dieser Tage nicht leicht. Sie kommt nicht mehr so pünktlich an ihr Ziel, wie der Mensch es noch aus eigener Erfahrung oder aus Überlieferungen der Älteren kennt. Die Gründe dafür sind vielfältig und am Ende der Argumentationskette doch auf einen Personalmangel und Überforderung der noch aktiven Postler zurückzuführen. Ein schier unlösbares Dilemma zwischen Kosten, Einsparungen und Anspruchsdenken. Und so passiert es: Manchmal kommen die Briefe unvollständig, andere Male verspätet oder eben gar nicht an. Da hilft auch der schönste Briefkasten nichts. Er kann noch so einladend, modern oder retro sein, wenn der Austräger nicht unterwegs ist, dann bleibt der Kasten leer. So einfach und gleichzeitig unbefriedigend.

In Forst entdeckte unsere Fotografin einen gelben Postkasten, der ganz und gar einer anderen Zeit entsprungen zu sein scheint. Gelb mit gewölbtem Dach und schmucker Umrandung. Die Klappe für den Briefeinwurf ist einem Kuvert nachempfunden. Dorthinein Briefe einzuwerfen, muss jedem Briefträger Freude machen. Daneben ist an der Mauer eine ehemalige Milchkanne befestigt, die in ihrem Schlund gerollte Zeitungen und Illustrierte aufnehmen kann. Die RHEINPFALZ, frühmorgens vom Austräger geliefert, ist schon längst geholt und gibt den Platz für Neues frei. Der schöne Kasten ist anderen Betrieb gewöhnt. Er verliert ungewollt seine Bedeutung und vielleicht auch seinen Platz im Stadtbild.