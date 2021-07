Ein Transporter ist am Freitag gegen 17.30 Uhr auf der B 39 an der Einmündung der K 16 nach Lindenberg ausgebrannt. Als die Feuerwehren aus Lambrecht und Lindenberg an der Einsatzstelle eintrafen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den Brand unter Zuhilfenahme von Schaummittel ab. Die B 39 war während den Lösch- und Reinigungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt.