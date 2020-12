Zum 1. Januar scheidet Werner Schreiner, von 2005 bis 2012 Geschäftsführer der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN) in Mannheim, als Vertreter der deutschen Verkehrsunternehmen im Weltverband Union International du Transport Public (UITP) aus. Das teilt der Verkehrsverbund mit. Schreiner war in der UITP seit 2008 nach seiner Wahl von den Vertretern des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) im Komitee für Stadt und Vorortbahnen (Regional and Suburban Railways) jährlich wiedergewählt worden. Dem VRN bleibt Schreiner weiter treu: So setzt er sich auch künftig für den Ausbau des grenzüberschreitenden Schienenverkehrs zwischen Rheinland-Pfalz und der französischen Region Grand Est ein.