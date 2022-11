Ein Traktorbrand hat am Mittwoch gegen 17.15 Uhr die Neustadter Feuerwehr beschäftigt. Ihrem Medienteam zufolge war der Landwirt auf der B39 in Höhe des Tennisclubs Geinsheim unterwegs, als er sah, dass Qualm aus dem Schlepper aufstieg. Deshalb fuhr er in einen nahen Wirtschaftsweg. Monteure, die gerade vorbeifuhren, unternahmen erste Löschversuche mit Sand, was die Feuerwehr dann mit Wasser fortsetzte. Letztlich konnte verhindert werden, dass sich der Schmorbrand weiter ausbreitete. Die Ursache steht laut Feuerwehr noch nicht fest, gleiches gilt für die Schadenshöhe. Während des Einsatzes war die Bundesstraße nur halbseitig passierbar. Weil das Stichwort beim Alarm „Fahrzeugbrand groß“ gelautet hatte, war die Wehr mit 40 Kräften und acht Fahrzeugen ausgerückt. Ein Großteil musste dann aber nicht eingreifen. Zudem waren Polizei und eine Rettungswagenbesatzung vor Ort.