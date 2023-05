Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Coronazeiten machen’s möglich – Trainingseinheiten finden bisweilen an ungewöhnlichen Orten statt. Die Teilnehmerinnen am Frauenturnen im TV Weidenthal bewegen sich statt in der Sporthalle in einer Idylle im Erdbeertal. Und genießen die Umgebung dabei so sehr, dass sie zwischendurch kaum plaudern.

„Wenn’s von der Sonne her zu heiß ist, sagt es – wir gehen dann in den Schatten“, ruft Steffi Haag, Übungsleiterin des TVW, ihren zwischen 68 und 87 Jahre