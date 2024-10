Der Männergesangverein (MGV) ist aus Geinsheim und dem öffentlichen Leben im Weindorf nicht wegzudenken. Die Sänger sind aktiv, mischen bei vielen Veranstaltungen mit und organisieren auch selbst Konzerte und mehr. Weil das Vereinsleben so bunt ist, hat sich der Vorstand nun zu einem spannenden Kurswechsel entschieden.

Wo Männergesangverein drauf steht, sollte auch ein Männerchor drin sein. Das wissen Volker Sturm und Tobias Haigis vom Vorstand des MGV Geinsheim. Einen Männerchor gibt es im 1868 gegründeten Verein auch. Aber, betont Sturm: „Wir sind schon lange mehr als ein Männerchor, sondern bieten ganz viele Sparten an.“

Diese Vielseitigkeit hat dem Verein geholfen, gut durch die Corona-Einschränkungen zu kommen. Daher war für den MGV-Vorstand nun die Zeit gekommen, dieses neue Vereinsbild auch stärker nach außen zu vermitteln. Am Namen an sich wird dabei nicht gerüttelt, aber über ein neues Logo soll die neue Vereinswirklichkeit transportiert werden. Denn auf dem von Stella Ludwig entworfenen Logo steht MGV eben nicht mehr für Männergesangverein, sondern für die Schlagworte „Musik. Gemeinsam. Verbindet“. Die Familie der Grafikdesignerin stamme aus Geinsheim und so habe man auch den Kontakt zur in Speyer lebenden Ludwig geknüpft, sagt Haigis. „Das Logomotto ist ja tatsächlich auch das zentrale Thema in unserem Vereinsleben.“

Neue Idee: Kinderband

Das Logo soll nun kontinuierlich in den Alltag integriert werden – auf der Homepage, auf Schreiben des Vereins, auf Flyern. Sturm und Haigis sind stolz auf das neue Logo und froh über diesen Schritt, denn außer dem Männerchor Querbeet seien die S(w)inging Storks, TonArt und die Ohrwürmer feste Bestandteile des MGV. „Und da machen eben auch viele Frauen und Kinder mit, die wir auch offiziell einbinden wollen“, sagt Sturm. Speziell auf die Entwicklung beim Nachwuchschor sei man besonders stolz. Die Ohrwürmer seien auf zwei Gruppen angewachsen, sodass man die Chorproben für Jüngere und Ältere aufteilen könne. Und es gibt für den Nachwuchs eine neue Idee. „Wir möchten eine Kinderband gründen“, sagt Haigis. Gemeinsam mit Dirigent David Forger habe man schon einen Auftakt gestaltet: „Schlagzeuger, Gitarrist und Klavierspieler haben wir schon, alle sind zehn Jahre alt“, freut sich Haigis über den Zuspruch.

„Wir wollen auch künftig einiges tun, um im Ort präsent zu sein und für unsere Mitglieder etwas zu bieten“, betont Sturm. Neue Chöre, Projekte oder regelmäßige Auftritte seien wichtig: „So motiviert man zum Mitmachen und hält die Spannung hoch.“

Konzerte im November

Als nächste größere Veranstaltung stehen die beiden Konzertabende des Chors S(w)inging Storks an. Die Besucher sollen am 3. und 10. November ab 17 Uhr im Sängerheim in die 80er-Jahre entführt werden. „Es gibt ein buntes Programm und Interaktion mit dem Publikum“, sagt Haigis. Mehr wolle man nicht verraten, damit es für die Gäste einen Überraschungseffekt beim Konzert gibt. Der Kartenvorverkauf läuft. Tickets kosten zehn Euro und können an der Abendkasse erworben oder unter Telefon 06327 1243 bestellt werden. Zum Konzertprogramm gehören auch kleine Filmbeiträge. „Die Aufnahme laden zum Schmunzeln ein. Wir hatten beim Dreh jedenfalls richtig viel Spaß“, meint Volker Sturm.

Froh ist er, dass über den Projektchor, der für die 1250-Jahr-Feier von Geinsheim gegründet wurde, auch einige Sänger gewonnen werden konnten, „die jetzt in den Chören weitermachen, wir freuen uns über jeden, der sich bei uns einbringen möchte“. Daher sei dem MGV auch die Teilnahme an örtlichen Feiern so wichtig: „Wir wollen als Verein einen Beitrag für Geinsheim leisten“, betont Haigis.

Das neue Logo helfe dabei, weil es auf den Gemeinschaftsfaktor abziele. Die Resonanz im Verein sei von neutral bis große Zustimmung sehr positiv, sind sich die Vorstandsmitglieder einig. Die Gemeinschaft soll 2025 auch bei einem großen Konzert aller Vereinschöre unterstrichen werden.