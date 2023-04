Eine Ausflugsgruppe hat die Neustadter Polizei am Freitagabend auf Trab gehalten. Die Touristen waren in zwei Gaststätten in der Kunigundenstraße und begingen dort mehrere Straftaten, so die Polizei. So habe eine 23-Jährige versucht, einen Blumentopf von der Damentoilette zu stehlen. Außerdem wurden aus einem der Restaurants eine Laterne und ein Schild gestohlen. Ferner habe ein 25-Jähriger den Restaurantinhaber bedroht. Nach den Vorfällen seien die Touristen in Richtung ihres Reisebusses geflüchtet. Der Bus wurde wenig später von der Polizei während der Fahrt gestoppt. Die beiden Verdächtigen konnten im Bus ermittelt werden. Beide müssen sich laut Polizei nun in einem Strafverfahren verantworten.