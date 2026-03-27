Die Mandelblütensaison verläuft in Neustadt nach Angaben der Tourist-Information erfolgreich. „Während die Pfälzer Mandelwochen noch bis zum 5. April andauern, zeichnen sich bereits jetzt eine hohe Besucherresonanz und eine starke touristische Wertschöpfung ab“, heißt es in einer Mitteilung. Ein besonderer Publikumsmagnet sei erneut das Gimmeldinger Mandelblütenfest gewesen, das am Donnerstag endete: Allein an den beiden Festwochenenden besuchten – wie berichtet – rund 70.000 Gäste den Neustadter Ortsteil. Auch die Tourist-Information verzeichne eine sehr gute Nachfrage. Im bisherigen Verlauf der Mandelblütenzeit seien rund 2500 persönliche Gästekontakte sowie etwa 1200 telefonische Anfragen registriert worden. Im März wurde zudem ein Umsatz von rund 11.000 Euro im eigenen Shop sowie im Online-Shop erzielt. Besonders gefragt waren demnach thematisch abgestimmte Produkte rund um die Mandel, darunter Mandelpasta, Mandelseife, Mandellikör und Gebäck.