Die Stadtverwaltung meldet neue Öffnungszeiten der Tourist-Information am Hetzelplatz. Ab sofort öffnet sie täglich erst um 10 Uhr. Von April bis Oktober bekommen Besucher von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr Auskunft. Die Samstagsöffnungen starten dieses Jahr bereits am 30. März. Von November bis März ist die Tourist-Information dann wieder ausschließlich unter der Woche zugänglich. Zudem ist am ersten und zweiten Sonntag im Oktober für Fragen rund um die Stadt, Urlaubstipps, Unterkünfte, Gästeführungen, Weinproben und anstehende Veranstaltungen geöffnet.