Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Maikammerer Tourist Info hat ihren Sitz seit Jahresbeginn im renovierten „Haus Lotter“ in der Marktstraße 5. Mit Unterstützung des Landes ist hier ein ganz besonderes Konzept umgesetzt worden. Am Freitag ist offizielle Übergabe, am Samstag Tag der offenen Tür.

Der Weg war lang, doch nun ist es geschafft: Die Maikammerer Tourist Info ist umgezogen und hat ihren Sitz jetzt im historischen „Haus Lotter“ in der Marktstraße 5, das