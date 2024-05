Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was kann, was soll mit Tourismus in der Verbandsgemeinde Lambrecht erreicht werden? Ist das Geld, das dafür ausgegeben wird, gut angelegt oder nicht? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander.

In der Verbandsgemeinde Lambrecht waren bis 2014 die Gemeinden für den Tourismus zuständig. Nach Diskussionen, die über mehrere Jahre gingen und sehr kontrovers geführt wurden, wurde