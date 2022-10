Viele Baumarten, sprudelnde Quellen und der Klimawandel – das Biosphärenreservat Pfälzerwald bietet im Herbst wieder Biosphären-Guide-Touren an.

Die Biosphären-Guides führen im Herbst wieder durch die Wälder und über die Wiesen des Pfälzerwalds. Mit der Guide-Tour „Ä Tännchen please – prima fürs Klima“ am Samstag, 15. Oktober, klärt Johanna Thomas-Werling über die speziellen Eigenschaften der Weißtanne auf. Bei der Wanderung nahe der französischen Grenze gibt es viel für die Sinne: Die Weißtanne wird gehört gefühlt und gerochen.

„Die drei Musketiere“ nennt Biosphären-Guide Heidrun Knoch die drei Charakterarten des Biosphärenreservats Pfälzerwald. Am Sonntag, 16. Oktober, erzählt sie auf ihrer dreieinhalbstündigen Tour vieles über Eiche, Tanne und Kastanie und wie sie im Vergleich zur Kiefer dem Klimawandel trotzen. Am Samstag, 22. Oktober, erfahren Naturneugierige unter gemeinsamer Leitung des Pilzsachverständigen Dietmar Theiss und des Biosphären-Guides Johannes Schauer Interessantes über das Sammeln, Erkennen und Bestimmen von Pilzen. Ein gemeinsames Pilzgericht beschließt die Tour.

Am Sonntag, 23. Oktober, ist die Drei-Quellen-Tagestour mit Biosphären-Guide Wolfgang Müller bei Ramsen. Am Sonntag, 30. Oktober, bieten die Biosphären-Guides Ursula und Johannes Schauer eine Wildkräuterführung um das Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn an.

Info



Bei allen Touren sind feste Schuhe und wetterfeste Kleidung erforderlich. Informationen und Anmeldung unter E-Mail info@pfaelzerwald.bv-pfalz.de, Telefon 06325 9552-0. Weiteres auf der Website des Biosphärenreservats www.pfaelzerwald.de.