Am 19. Februar 2021 wurde eine 50-jährige Frau in Mußbach erschlagen. Fast genau ein Jahr später will das Landgericht Frankenthal sein Urteil über den Angeklagten sprechen. Dass es nun rascher geht als vermutet, liegt an einer Besonderheit des Strafprozessrechts.

Zwischen sechs und sieben Jahren Haft wird das Strafmaß liegen, das den 69-jährigen Angeklagten, seit 16. März 2021 in Untersuchungshaft, erwartet. Voraussetzung war ein „erweiterndes