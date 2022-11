Der 63-Jährige, der am frühen Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr bei einem Unfall auf der Totenkopfstraße ums Leben gekommen ist, stammt laut Polizei aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, bleibt weiter ungeklärt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall etwa 800 Meter hinter der Totenkopfhütte in Richtung Forsthaus Breitenstein. Die Straße ist in diesem Bereich sehr schmal und aufgrund der umliegenden Hänge relativ eng. Es handle sich jedoch um keinen Unfallschwerpunkt, wie die Polizei Edenkoben versichert. Eine Obduktion des 63-Jährigen in den kommenden Tagen soll die Todesursache klären.