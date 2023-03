Zu einer Nötigung ist es laut Polizeibericht am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf der L 514 (Totenkopfstraße) zwischen der Totenkopfhütte und Breitenstein gekommen. Dabei war ein unbekannter Fahrzeugführer einer 27 Jahre alten Autofahrerin mehrmals dicht aufgefahren, um sich eine „freie Bahn“ zum Überholen zu verschaffen. Die Frau hielt daraufhin an und wollte den Autofahrer zur Rede stellen. „Im gleichen Moment fuhr der Unbekannte an ihre Autotür und machte sich aus dem Staub“, heißt es weiter. Anhand des Kennzeichens laufen laut Polizei Edenkoben Ermittlungen nach dem verantwortlichen Autofahrer. Gegen den Mann haben die Beamten ein Strafverfahren wegen Nötigung und Unfallflucht eingeleitet.