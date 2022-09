Leicht verletzt wurde laut Polizeibericht eine 19 Jahre alte Quad-Fahrerin bei einem Unfall auf der L 514 in der Nähe der Totenkopfhütte. Aus noch ungeklärter Ursache war die Frau am Sonntagmittag gegen 15 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Sie verlor die Kontrolle über das Quad, das sich anschließend überschlug. An dem Fahrzeug entstand laut der Beamten wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus.