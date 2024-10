Weil ein in der Martin-Luther-Straße geparktes Auto in Brand geraten war, musste am Montagabend kurz nach 18 Uhr die Feuerwehr ausrücken.

Laut einer Mitteilung war die Fahrerin des Renault Clio zum Einkaufen in der dortigen Filiale eines Lebensmitteldiscounters. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort ankamen, brannte das Auto bereits im Motorraum. Gegen 18.30 Uhr war das Feuer erfolgreich gelöscht. Anschließend wurde das komplette Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester und austretende Betriebsstoffe kontrolliert. An dem Renault kam es zum Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Als Brandursache vermutet die Feuerwehr nach eigenen Angaben einen technischen Defekt im Motorraum. Weitere in der Umgebung geparkte Fahrzeuge wurden durch den Brand nicht beschädigt. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.