Ein Rottweiler-Welpe auf dem Beifahrersitz war laut Polizei Ursache eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Mittelhambacher Straße, bei dem ein 28-Jähriger leicht verletzt wurde. Das Tier habe den Fahrer so abgelenkt, dass der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren habe und anschließend gegen das Begrüßungsschild des Ortsteils gefahren sei. Laut Polizei verletzten die ausgelösten Airbags den Fahrer an der Stirn, dieser kam daher ins Krankenhaus. An dem Wagen entstand laut Bericht ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am Schild entstanden nur geringe Anstoßspuren. Die Polizei musste aufgrund des Unfalls die Mittelhambacher Straße kurzzeitig sperren. Der Hund erlitt laut Bericht „augenscheinlich keine Verletzungen“ und kam in die Obhut der Lebensgefährtin des 28-Jährigen. Die Feuerwehr Neustadt rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann zu dem Unfallort aus. Sie übernahm den Brandschutz und die Beleuchtung an der Unfallstelle und reinigte nach dem Einsatz die Straße.