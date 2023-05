Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die A- und C-Junioren der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch steigen von der Landes- in die Kreisliga ab. In der nächsten Runde ist die JSG nur mit den B-Junioren in der Landesliga. Torsten Quell, Jugendleiter des 1. FC 08 Haßloch, sagt, wie es mit der JSG weitergeht.

Herr Quell, die B-Junioren haben seit der Winterpause die A-Junioren ersetzt, um auch künftig in der Landesliga spielen zu können. Wie wirkt sich der nun verpasste Ligaverbleib aus?

Ich