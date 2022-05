Nur noch ein paar Tage, dann kann „Wasser in die Stadt“ seinen ersten Geburtstag feiern. Seit Juni 2021 gibt es den Bachlauf der Laustergasse. Und mindestens ebenso lange gibt es schon Diskussionen über das Projekt. Einige Kritiker finden das Areal zu steinlastig. Sprich: Die Bürger vermissen Grün und nette Plätze zum Verweilen. Andere stört das Drumherum wiederum gar nicht. Für sie – vor allem Kinder – zählt das Wasser: An den heißen Sommertagen vor einem Jahr wurde der künstliche Bachlauf fast so rege genutzt wie ein Strand auf Mallorca.

So warm war es in diesem Jahr noch nicht. Das zweite „Wasser in die Stadt“-Jahr begann eher zögerlich. Noch eher selten lassen sich Passanten am Bachlauf nieder, sitzen auf den Steinblöcken und schlecken ein Eis. Zum Planschen war es eh noch zu kühl. Und das Thema Begrünung? Nun, das bleibt. Das Wasser ist (wie von Anfang an) in der Regel grün eingefärbt. Da hilft nur die regelmäßige Reinigung des Bauhofs mit dem Hochdruckreiniger. Aktuell kommen noch einige Blüten hinzu, die von den umliegenden Bäumen ins Wasser gefallen sind. Auch nicht gerade der Durchbruch in Sachen Attraktivität. Dafür wurden die Kübelpflanzen entlang des Bachlaufs aufgestellt. Seit Mittwoch ist die Anlage also wieder (etwas) grüner als noch vor zwei Tagen. So mancher Beobachter hat festgestellt: Die Standorte der Gewächse sind etwas anders als im Vorjahr. So soll es sein in einer lebendigen Stadt.

Was jetzt noch fehlt? Richtig: Frühsommer-Temperaturen und planschende Kinder.