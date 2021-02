In den Abfuhrbezirken der Neustadter Kernstadt werden ab Montag die Grünabfalltonnen wieder geleert. Das teilt der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) mit.

Die Behälter werden jeweils in den Monaten März bis November alle zwei Wochen geleert, in der Regel montags; die genauen Termine können die Haushalte dem Abfallkalender entnehmen. In den Ortsteilen werden die Grünabfalltonnen am Montag, 8. März, erstmals in diesem Jahr geleert.

Zu den Garten- und Grünabfällen zählen Materialien wie Rasenschnitt, Äste, Laub, Blumen, Bioabfälle aus der Küche gehören jedoch in einen anderen Behälter, und zwar in die Braune Tonne.

Für wen die Grünabfalltonne gedacht ist

Die gebührenpflichtige Grünabfalltonne ist für all diejenigen gedacht, die diese Materialien nicht im eigenen Garten kompostieren können und denen es zu aufwendig ist, diese zur Sammelstelle auf den Wertstoffhof zu bringen. Neustadter Haushalte können dort ohne vorherige Anmeldung bis 100 Kilogramm pro Tag und Haushalt kostenlos abgeben.

Die monatliche Gebühr für die Grünabfalltonne ist nur in den Monaten März bis November fällig, sie beträgt für den 120 Liter fassenden Behälter 5 Euro, der größere hat ein Volumen von 240 Liter und kostet sechs Euro. Wer eine Tonne beantragen möchte, kann sich beim ESN per E-Mail an abgaben@esn-nw.de melden. Zurzeit sind 937 Grünabfalltonnen mit 240 Liter und 197 Behälter mit 120 Liter Volumen in Neustadt angemeldet.