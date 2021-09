Um 12 Uhr am Donnerstag war die Tombola-Aktion des Neustadters Modehauses Jacob zugunsten der Flutopfer in Mayschoß abgeschlossen. 1903 Lose lagen in der Lostrommel, für die drei Hauptpreise durfte Oberbürgermeister Marc Weigel die Glücksfee spielen. Als erstes zog er die Losnummer 1205, die damit den ersten Preis, eine Pfälzer-Freiheit-Statue im Wert von rund 3500 Euro, gewann. Der zweite und dritte Preis, ein großes und ein kleines Pfälzer-Freiheit-Set, gingen an die Losnummern 1300 und 2801. Insgesamt kamen bei der Benefizaktion 9515 Euro – fünf Euro je Los – zusammen, die Geschäftsinhaber Jochen Stahler auf 10.000 Euro aufstockte. Das Geld wird nun auf das Mayschoß-Spendenkonto von Stadt und Feuerwehr überwiesen.