Die Hälfte ist geschafft – dieses Zischenfazit zieht Daniel Bolle vom Modehaus Jacob mit Blick auf die große Tombola, die in den verschiedenen Läden von Jochen Stahler in der Neustadter Innenstadt sowie im Internet (www.pfaelzer-freiheit.de) läuft. Dabei geht’s aber gar nicht so sehr um die 100 Preise im Wert von über 6000 Euro. Was die Verantwortlichen im Blick haben, sind vor allem die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal. Denn das Modehaus möchte den kompletten Erlös aus der Tombola an die Flutopferhilfe von Stadt und Feuerwehr Neustadt spenden. Es soll also den Menschen in der Patengemeinde Mayschoß geholfen werden.

Daher hoffen Stahler und Bolle, dass noch möglichst viele Bürger ein Los kaufen. „Wir möchten einen fünfstelligen Spendenbetrag“, sagt Bolle. Nach den bisher verkauften 1000 Losen liege man bei 5000 Euro. Dieser Betrag sei also noch kein Grund, sich auszuruhen: „Wir möchten noch einmal so richtig die Werbetrommel rühren.“

„Gute Sache“

Bolle freut sich, dass bisher schon viele Kunden in den Läden sowie online Lose erworben haben. „Einige Loskäufer kommen sogar aus dem Ahrtal.“ Bis zur Ermittlung der Gewinner am 30. September (Hauptpreis ist eine Pfälzer Freiheitsstatue; ihren Wert beziffert Stahler auf 3400 Euro) könnten noch viele bei der Aktion mitmachen – und somit Gutes tun. Gut angekommen sei eine Aktion für Stammkunden: Haben die für eine gewisse Summe eingekauft, „haben wir ein Los draufgelegt, also die fünf Euro selbst gezahlt“, sagt Bolle. Schön dabei: „Viele fanden das so gut, dass sie dann auch noch selbst Lose gekauft haben.“ Daher sei man zuversichtlich, in den kommenden Tagen noch viele Tombola-Freunde zu finden. „Denn es geht ja um eine wichtige und gute Sache.“