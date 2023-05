Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tom Handrich (21) lernte in Neustadt und Umgebung das Fußballspielen. Über den TSV Königsbach und den 1. FC 08 Haßloch ging’s zum 1. FC Kaiserslautern. Mittlerweile schnürt Handrich für den Oberligisten FV Dudenhofen die Schuhe. Es soll nicht das Ende der Karriereleiter sein.

Er spielte von den ersten 18 Spielen in dieser Saison 15 für den FVD in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Auch wenn es in dieser Spielzeit gegen den Abstieg geht, ist der Defensivspieler