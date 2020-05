Mal schnell auf die Toilette in einer Gaststätte gehen, wenn das gegen ein kleines Entgelt und damit ohne Verzehrzwang möglich ist? In Corona-Zeiten gehört auch das zu jenen Dingen, die sich geändert haben. Zwar sind die Gaststätten wieder offen, doch die Hygieneauflagen streng und kostspielig. Und die beiden öffentlichen WCs am Alten Turnplatz und am Kriegerdenkmal reichen nicht immer aus.

Die städtische Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH will helfen, die Situation für Gastronomie, Bürger und Besucher etwas zu entspannen. Ab Freitag, 22 Mai, steht das barrierefrei zugängliche WC im Eingangsbereich der Tourist-Info für jeden offen. Gereinigt wird es vormittags – den Vorschriften nach alle Stunde – von einer städtischen Reinigungskraft, nachmittags sorgt dafür eine Firma, deren Personal dann auch an der Toilettentür sitzt.

50 Cent pro Toilettengang

Wie Besucher der Tourist-Info, müssen auch andere Nutzer 50 Cent berappen, wenn sie das WC aufsuchen wollen. Ein Obolus, der angesichts der Hygiene und der damit verbundenen Sicherheit akzeptiert werden sollte, so TKS-Geschäftsführer David Kleemann vom städtischen Fachbereich Finanzen und strategisches Controlling.

Geöffnet ist die Tourist-Info, und damit auch die Toilette, montags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr und samstags von 9.30 bis 14 Uhr.