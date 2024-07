Die unter unklaren Umständen in einem Neustadter Altenheim gestorbene 86-Jährige ist obduziert worden. Wie am Dienstag berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Ermittlungen aufgenommen, weil es ihren Angaben zufolge Hinweise auf eine fehlerhafte Behandlung durch Pflegepersonal gab. Die Frau war in der Nacht zu Samstag gestorben. Der Leichnam wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert. Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gaben, konnte die Todesursache durch die Obduktion nicht eindeutig geklärt werden. Deshalb seien weitere Ermittlungen, insbesondere toxikologische Untersuchungen, notwendig. „Hinweise auf eine mechanische Fremdeinwirkung ergaben sich nicht“, heißt es weiter.