Vor dem Landgericht Frankenthal muss sich ein 43-Jähriger verantworten. Er soll in einer Kleingartenanlage zwischen Neustadt und Haßloch einen Mann getötet haben. Der Angeklagte sagt, er sei nicht der Täter.

Der Angeklagte, 43 Jahre alt, in Kasachstan geboren und deutscher Staatsbürger, wird in Handschellen aus der Untersuchungshaft in den Verhandlungssaal gebracht. Totschlag wirft ihm die Anklage