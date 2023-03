Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Januar 2022 gehört Tobias Noll (23) zum Kader des Fußball-A-Klasse-Teams der TSG Deidesheim. Auf das Heimspiel am Sonntag freut er sich besonders. Gegner der Deidesheimer ist sein Heimatverein TuS Diedesfeld.

Der Abwehrspieler, der sich in der Innenverteidigung am wohlsten fühlt, ist bei der TSG aber nicht nur auf dem Platz aktiv. Ob er am Sonntag auflaufe, sei nicht sicher, da er diese Woche ein Seminar