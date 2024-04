Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für eine Woche für Tobias Lingenfelder: Seit Montag ist er Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Neustadter Krankenhaus Hetzelstift. Am Donnerstag feierte er seinen 41. Geburtstag. Worüber sich der Mußbacher freut, und warum er so gerne Feuerwehrmann ist.

Einmal Neustadt, immer Neustadt: Tobias Lingenfelder