Wieder einmal gibt es beim VfL Duttweiler Grund zu feiern. Die erste und zweite Herrenmannschaft steigen auf. In der 2. Pfalzliga Ost bezwang der VfL den Tabellenletzten VTV Mundenheim mit 9:0 und steht als Aufsteiger in die höchste pfälzische Spielklasse fest, da er nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz verdrängt werden kann.

Rang zwei berechtigt in dieser Runde zum Aufstieg, da es in der Pandemie keine Relegationsspiele zwischen den Tabellenzweiten gibt. Mit einem Sieg am nächsten Wochenende beim derzeit um einen Minuspunkt besser gestellten TTC Oggersheim II kann die Mannschaft sogar den Meistertitel unter Dach und Fach bringen.

Die Partie gegen Mundenheim war ein besonderes Spiel, hatte doch VTV-Kapitän Daro Fatah Trauriges zu berichten. Ein Spieler des Vereins war schwer an Corona erkrankt und schließlich an der Krankheit verstorben. Weitere Spieler lagen lange Zeit auf der Intensivstation. Aus diesem Grund war ein Trainingsbetrieb nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich.

Schon am Freitag hatte die zweite VfL-Herrenmannschaft in ihrem Heimspiel gegen den TTV 04 Edenkoben III mit einem 9:4-Sieg ebenfalls den Aufstieg klar gemacht. Als feststehender Meister der Bezirksklasse Nord spielt sie in der nächsten Saison in der Bezirksliga.