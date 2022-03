Spielen die Frauen des VfL Duttweiler schon der nächsten Saison in der Oberliga Südwest? Nach dem 8:0-Heimsieg im Pfalzderby gegen den TTC Herxheim stehen die Chance jedenfalls bestens, übernahm das junge Team doch mit 11:1 Punkten die Tabellenführung vom Punktgleichen TTSV Saarlouis-Fraulautern.

Am Sonntag kommt es ab 11 Uhr zum wohl vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft, wenn Duttweiler in Saarlouis antritt. Am Samstag erwartet der VfL aber zunächst ab 16 Uhr mit dem SV Remmesweiler eine weitere saarländische Equipe in eigener Halle. Vor dem SV dürften Duttweilererinnen hinreichend gewarnt sein, knöpfte dieser doch vor Wochenfrist dem Team aus Fraulautern mit einem 7:7 den ersten Punkt in dieser Spielzeit ab.

Gegen Herxheim hatten die Gastgeberinnen keine Probleme, auch wenn es zu Beginn im Doppel nach einem Satzgewinn für Karin Ehmer/Anne Hesselschwerdt aussah, die das VfL-Duo Katharina Bruck/Anna-Ebert zweimal in die Verlängerung zwangen. Die Gastgeber blieben aber auch bei engen Spielständen ganz ruhig und drehten im dritten Satz sogar einen 8:10-Rückstand noch zum 13:11-Sieg.

Weiß sorgt für Spannung

Spannend machte es Jacqueline Weiß: Im ersten Satz lag sie gegen Anne Hesselschwerdt schon mit 0:10 zurück, erspielte aber noch vier Punkte, was ihr den nötigen Impuls gab, um das Match drehen. Der nächste Satz ging mit 13:11 an Weiß, bevor die Herxheimerin dank eines 12:10 wieder die Satzführung zurückholte. Unglaublich abgeklärt und ruhig entschied Weiß aber die Sätze vier und fünf klar für sich. Alle anderen Partien gewannen die VfL-Spielerinnen nach drei Sätzen. „Mit dem 8:0-Sieg bleiben wir in der Verbandsoberliga Saarpfalz als Aufsteiger weiter ohne Niederlage. Das war vor der Saison sicher nicht zu erwarten“, freute sich Weiß.

Auf Seiten der Gäste erklärte die Teamseniorin Ehmer sportlich fair ihre eigenen Niederlagen: „Die Mädels vom VfL waren mir einfach zu schnell“.

Sekt für die Gäste

Die Punkte ließen die Südpfälzerinnen zwar in Duttweiler, mitnehmen konnten sie dagegen eine Flasche Sekt, die VfL-Abteilungsleiter Helmut Braun als Dank für die problemlose Spielverlegung überreichte.