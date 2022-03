Fast zu einer Farce entwickelt sich der Verbandspokalwettbewerb der Pfalzligen für die Tischtennis-Herren. In drei der acht Partien trat eines der beiden Teams nicht an. Die Gegner kamen kampflos weiter. Schon in der ersten Runde war es zu Absagen gekommen. Nicht betroffen waren der TTV Neustadt und VfL Duttweiler.

Der TTV hatte beim Tabellenletzten der 2. Pfalzliga Ost, VTV Mundenheim, viel Arbeit, ehe der 4:2-Sieg unter Dach und Fach war. Weil die Nummer zwei, Jonas Reichling, auf Grund der Teilnahme an einem Lehrgang ausfiel, setzte Kapitän Sebastian Rapp auf Andreas Pichler und Oliver Triemer. Letzterer wurde zum Matchwinner. Er gewann zwei Einzel, das erste sogar nach einem 0:2-Satzrückstand. Rapp: „Die Spieler aus Mundenheim ließen nie spüren, dass sie in dieser Saison absteigen müssen.“

Ebenso wie der TTV erreichte auch der VfL Duttweiler die Runde der besten Acht. Der Tabellenzweite der 2. Pfalzliga Ost behauptete sich beim Rangdritten der 2. Pfalzliga West, TTA Vinningen, nach 1:3-Rückstand und zähem Kampf mit 4:3.

So spielten sie

TTV Neustadt: Sebastian Rapp/Oliver Triemer, Rapp, Trimer (2).