Nach einem 9:6-Sieg gegen die SG Waldfischbach werden die Herren des TTV Neustadt die Saison in der 1. Pfalzliga wohl auf dem achten Platz abschließen. Denn der bis dato zwei Punkte zurückliegende TTC Riedelberg wird wohl ebenfalls gegen Waldfischbach gewinnen und dann auf Grund des besseren Spielverhältnisses vorbeiziehen.

Unter normalen Umständen hätten die Männer vom Böbig damit in die Abstiegsrelegation gemusst. Da diese aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden ist, ist der Klassenverbleib sicher.

Gegen Waldfischbach hieß es Abschied zu nehmen von Jonas Reichling, der zur neuen Saison zum TTC Büchelberg wechselt. „Ich habe sehr gerne hier in Neustadt gespielt. Da ich aber einen neuen Arbeitsplatz in Hagenbach habe und schon seit vier Wochen in Jockgrim wohne, würden mir die Fahrten zum Training und zum Spiel künftig einfach zu viel werden. Ich habe hier einige Jahre in einem wirklich tollen Team spielen dürfen. Ich wünsche der Mannschaft für die Zukunft alles Gute“, sagte Reichling.

Zwei Punkte zum Abschied

Als Abschiedsgeschenk überreichte er seinem Team zwei Punkte in Form von zwei Einzelsiegen und einem Erfolg an der Seite von Andreas Pichler im Doppel. Die beiden waren ohnehin die Matchwinner für den TTV, denn auch Pichler fuhr zwei Einzelsiege ein.

„Jonas hat noch mal einen super Auftritt zum Abschluss seiner Zeit bei uns hingelegt. Auch wir wünschen ihm alles Gute – sowohl beruflich als auch sportlich“, betonte Neustadts Mannschaftskapitän Sebastian Rapp. „Sportlich haben wir etwas vom krankheitsbedingten Ausfall der gegnerischen Nummer drei, Markus Letzelter, profitiert. Mit ihm wäre es für uns noch enger geworden, als es ohnehin schon der Fall war“, stellte Rapp, der in den Einzeln leer ausging, fest.

So spielten sie

TTV Neustadt: Sebastian Rapp/Oliver Triemer, Andreas Pichler/Jonas Reichling; Reichling (2), Triemer, Pichler (2), Gerd Wüst, Andreas Rapp. lam