Ein verdientes 6:6-Unentschieden erkämpften sich die Herren des TTV Neustadt im zweiten Saisonheimspiel der 1. Pfalzliga gegen den aufgrund der Spielstärkefaktoren als Favorit ins Spiel gegangenen TTC Winnweiler.

Im Nachhinein betrachtet wäre gegen die Westpfälzer aber sogar mehr als ein Punkt drin gewesen, doch den Gastgebern fehlte in den entscheidenden Situationen das letzte Quäntchen Glück und wohl auch die nötige Nervenstärke und Abgebrühtheit. So gingen verlor Neustadt vier Partien im fünften Durchgang. Nur ein Aufeinandertreffen entschieden die Gastgeber in der „Overtime“ für sich. So war denn auch die zwischenzeitlich 4:1-Führung weg, beim 4:6 standen die Einheimischen sogar kurz vor der Niederlage.

Triemer zweimal siegreich

Marius Sappok und Waldemar Fromm fehlten aus privaten Gründen, dafür spielten Oliver Triemer und Gerd Wüst. Besonders Triemer überzeugte mit einem Drei- und einem Viersatz-Erfolg, er hatte als einziger TTV-Akteur zwei Siege auf dem Konto. Wüst trug sich zumindest einmal in die Siegerliste ein. Beide retteten das Remis, als sie nach dem 4:6-Zwischenstand jeweils erfolgreich zuschlugen.

Für Fabian Pahl lief der Abend hingegen alles andere als optimal. Er agierte mitunter etwas unglücklich, vor allem zum Ende der entscheidenden Durchgänge. „Für ihn ging es nach durchaus spielerisch wie auch kämpferisch überzeugender Leistung jeweils in den fünften Satz, doch am Ende stand er mit leeren Händen da. Das ist echt schade für ihn“, fühlte Mannschaftskapitän Sebastian Rapp mit seiner Nummer zwei. Rapp seinerseits gewann eine Partie, gleiches gilt für Jonas Reichling und Hakan Tetik.