Gleich in vier Hallen in je vier Altersklassen waren die Talente des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes in Top-12-Turnieren gefordert. Letztlich wurden nur sieben der acht möglichen Veranstaltungen ausgetragen: Für das U11-Turnier der Mädchen gab es nur zwei Meldungen, beide vom VfL Duttweiler.

Im Hinblick auf das nachfolgende Regionalturnier wird das vereinsinterne Endspiel noch ausgetragen, um die Spielerin zu ermitteln, die die Pfalz auf höherer Ebene vertreten wird.

Bei