Die Mädchenmannschaft des VfL Duttweiler hat bei den deutschen Meisterschaften in Salzhemmendorf Platz acht belegt. Die teilweise unter Halbprofibedingungen trainierenden sieben anderen Teams erwiesen sich als zu übermächtig.

Weder in der Vor-, noch in der Trostrunde war dem Pfalzmeister der mit dem Quintett Katharina Bruck, Jacqueline Weiß, Anna-Sophie Ebert, Annika Müller und Julia Fischer antrat, ein Punktgewinn vergönnt.

Die Pfälzerinnen hatten die schwerere der beiden Vorrundengruppen erwischt, waren hier doch der spätere deutsche Meister MTV Engelbostel-Schulenburg aus Niedersachsen und der Drittplatzierte TSV Schwarzenbek aus Schleswig-Holstein vertreten. Gegen beide Kontrahenten gab es 0:6-Niederlagen. Auch der bayerische TSV Schwabhausen war eine Nummer zu groß. Immerhin gelangen beim 2:6 im Doppel Katharina Bruck/Anna-Sophie Ebert und im Einzel mit Ebert zwei Spielgewinne.

Bruck punktet

In der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht gab es ein 1:6 gegen die DJK SR Cappel aus Schleswig-Holstein. Katharina Bruck sorgte für die Ehrenrettung des VfL. So blieb lediglich das Spiel um Platz sieben. Auch hier war kein Erfolg beschieden. Die hessische SG Bruchköbel setzte sich mit 6:2 durch. Das Doppel Bruck/Ebert sowie Bruck im Einzel sorgten für Ergebniskosmetik.

Duttweiler musste mit einem Handicap leben: Spitzenspielerin Katharina Bruck hatte erst eine Corona-Erkrankung überstanden und reiste ohne Vorbereitung an. So ließ Trainerin Yulia Andryan Bruck in den ersten beiden Spielen gegen die vermeintlich stärksten Gruppengegner nur im Doppel agieren. Andryan:„Sie hat das trotz des großen Trainingsrückstandes ihre Sache sehr gut gemacht und hätte im letzten Spiel ja fast beide Einzel gewonnen, als sie im vierten Satz ihres zweiten Matches sogar noch zwei Matchbälle hatte. Aber dann war eben die Kraft weg. Solche Spiele, wie in diesen zwei Tagen, sind für die Entwicklung der Mädchen sehr wichtig. Sie sehen, wo sie stehen, und finden sicher Anreize, es beim nächsten Mal noch besser zu machen.“