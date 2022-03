Tischtennisspieler Gustav Knapek vom TTV Mutterstadt hat seiner reichhaltigen Meisterschaftssammlung einen weiteren Titel hinzugefügt.

Bei der Qualifikation der Senioren in der Region 7 (Pfalz, Rheinhessen, Rheinland, Saarland) für die deutschen Meisterschaften siegte der Haßlocher in der Klasse S75 und qualifizierte sich damit für die nationalen Titelkämpfe in Völklingen. Den härtesten Kampf hatte der 77-Jährige ausgerechnet gegen seinen Vereinskameraden Erhart Jahnke zu bestehen, den er erst im entscheidenden fünften Durchgang mit 11:9 in Schach hielt. Gegen Rene Theillout vom TuS Weitefeld-Langenbach und Artur Thiel vom TV Altenkessel behielt er jeweils mit 3:1 die Oberhand. Im Doppel mussten sich Knapek/Jahnke gegen Theillout/Thiel in drei Sätzen geschlagen geben.

Auch Jochen Zeil vom VfL Duttweiler wird bei den deutschen Meisterschaften dabei sein. Bei den Senioren 50 holte sich der Essinger mit drei Erfolgen in der Vorrunde den Gruppensieg. Nach einem Freilos für das Viertelfinale traf er in der Vorschlussrunde auf Alexander Geyer (TuS Waldböckelheim). Nach zwei verlorenen Sätzen glich Zeil zum 2:2 aus. Doch der Einzug ins Finale blieb ihm verwehrt. 8:11 hieß es am Ende aus Sicht des Linkshänders. Auch der Bronzeplatz berechtigt zur DM-Teilnahme.