Gustav Knapek vom TTV Mutterstadt hat bei den deutschen Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren im Doppel der S 75 Klasse mit seinem Partner Wolfgang Gericke die Silbermedaille gewonnen.

Der 77-jährige Haßlocher und sein Mitstreiter, mit dem er auch in der Mutterstadter Senioren-70-Mannschaft agiert, mussten sich bei den Titelkämpfen im saarländischen Völklingen am Pfingstmontag erst im Finale mit 9:11, 9:11 und 6:11 dem Schleswig-Holsteiner Reinhard Lahme (Osterbyer SV) und dessen Berliner Partner Rudolf Steiner (Tennis Borussia) geschlagen geben.

Im Einzel sicherte sich Knapek mit drei Siegen den Gruppensieg und zog in die K. o.-Runde ein. Nach einem Freilos traf er auf Klaus Peiffer vom TSV Krefeld-Bockum. Hier war Knapek Favorit, da sein Spielstärkefaktor um 104 Punkte höher lag als der des Mannes vom Niederrhein. Dass Zahlen aber nicht alles beweisen, wurde schnell deutlich, entwickelte sich doch ein ganz enges Spiel, in dem Knapek zweimal nach Sätzen in Führung ging, sich dann aber noch mit 11:7, 9:11, 11:7, 9:11 und 9:11 geschlagen geben musste.

Auch Wolfgang Gericke, der im Einzelspielbetrieb für die badische TTG EK Oftersheim startet, kam ins Viertelfinale unterlag aber dort Günther Alphei vom bayerischen TSV Aichach in drei Sätzen mit 8:11, 5:11 und 6:11, obwohl Alphei nur als Gruppenzweiter weitergekommen war.