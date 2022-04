Die Tischtennisspielerinnen des VfL Duttweiler sind als Aufsteiger vorzeitig Meister der Verbandsoberliga Saarpfalz und steigen in die Oberliga Südwest auf.

Die Tischtennisspielerinnen des VfL Duttweiler sind vorzeitig Meister der Verbandsoberliga Saarpfalz und steigen in die Oberliga Südwest auf. Dem 8:4-Heimsieg gegen den SV Remmesweiler am Samstag folgte am Sonntag ein 8:3-Erfolg beim einzig verbliebenen Verfolger, dem ehemaligen Erstligisten TTSV Saarlouis-Fraulautern. Damit ist der Aufsteiger Meister.

„Wir sind unheimlich glücklich. Das war für uns vor der Saison undenkbar. Es ist für mich einfach wunderbar, mit den drei jungen Spielerinnen in einer Mannschaft spielen zu dürfen. Alle haben an einem Strang gezogen. Jetzt wollen wir die Saison aber noch krönen, indem wir auch in den letzten beiden Partien ungeschlagen bleiben“, freute sich Spielertrainerin Yulia Andryan. Da sie ihre bisher absolvierten 19 Einzelpartien alle gewonnen hat, wird es für sie selbst wohl eine besondere Motivation sein, nun auch die gesamte Runde ohne Niederlage zu beenden.

Andryan/Weiß erstmals geschlagen

In den bisher absolvierten acht Spielen konnte Andryan stets die gleiche Besetzung aufbieten. Auch in den Doppeln gab es keine Veränderungen, agierte sie doch immer an der Seite von Jaqueline Weiß, während Katharina Bruck/Anna-Sophie Ebert die zweite Kombination bildeten.

Erst am Samstag mussten sich Andryan/Weiß zum ersten Mal in dieser Runde geschlagen geben. Gegen die Spitzenspielerinnen der Gäste vom SV Remmesweiler, die routinierten Petra Abel und Elisabeth Krob, unterlagen sie in drei Sätzen. Die Durchgänge eins und drei gingen in der Verlängerung weg.

Weiß bleibt gelassen

Katharina Bruck und Jacqueline Weiß zogen in Fünfsatzspielen den Kürzeren, was aber besonders Weiß nicht aus der Ruhe brachte, steuerte sie doch noch zwei Einzelpunkte zum Gesamterfolg bei. Herausragend ihre Leistung beim Dreisatzsieg gegen die Nummer eins, Elisabeth Krob. Bruck blieb nur der Erfolg im Doppel mit Ebert, die neben der dreimal siegreichen Andryan mit ihren zwei Einzelsiegen brillierte.

Gerade im Spitzenspiel fand André Ebert aus dem Trainerteam des VfL ebenso immer wieder die passenden Worte wie Yulia Andryan. Sie halfen den jungen Sportlerinnen immer wieder. Dazu gab es noch Unterstützung von Abteilungsleiter Helmut Braun, der wie Ebert nicht nur als Fahrer fungierte, sondern als guter Geist für die gute Stimmung in der Halle mitverantwortlich zeichnete. Darüber hinaus fungierte er als Schiedsrichter.

Am Freitag Pfalzduell

Während Andryan erneut drei Einzelpunkte einfuhr, war Bruck zunächst etwas geknickt, weil sie gegen die generische Nummer eins, Jolina Morres, eine 2:1-Satzführung nicht ins Ziel brachte und auch gegen Tina Fehr den Kürzeren zog. Der Gesamtsieg und der Titelgewinn ihres Teams half ihr aber schnell über die Enttäuschung hinweg. Die Verlustpunkte machte Ebert wett, die sich erneut zweimal in die Siegerliste eintrug. Auch Weiß freute sich über zumindest einen Punktgewinn. Der Grundstein zum Sieg wurde aber in den Doppeln gelegt, wo sich Andryan/Weiß und Bruck/Ebert in drei beziehungsweise vier Sätzen durchsetzten.

Am Freitag um 19.30 Uhr steht in der Festhalle Duttweiler das Pfalzduell gegen den TTC Albisheim auf dem Programm, ehe am Sonntag um 18 Uhr der Saisonabschluss ansteht, ausgerechnet wieder gegen den TTSV Saarlouis-Fraulautern. Der von Corona durcheinandergewirbelte Spielplan macht’s möglich.

So spielten sie

VfL Duttweiler gegen den SV Remmesweiler: Katharina Bruck/Anna-Sophie Ebert; Yulia Andryan (3), Jacqueline Weiß (2), Ebert (2),

VfL beim TTSV Saarlouis-Fraulautern: Andryan/ Weiß, Bruck/Ebert; Bruck, Ebert, Weiß.