Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach ihrem dritten Spiel in der Tischtennis-Verbandsoberliga Saarpfalz bleiben die Frauen des VfL Duttweiler mit jetzt 5:1 Punkten ungeschlagen und belegen Tabellenplatz zwei. Dem 8:2-Sieg beim TTC Herxheim folgte tags darauf ein 7:7 beim SV Remmesweiler.

In Herxheim sah es zuerst nach einem engen Spiel aus. Nach den Doppeln stand es 1:1. Dann musste sich Katharina Bruck Spitzenspielerin Natalia Pruchniewska in drei Sätzen geschlagen geben. Was folgte, war aber