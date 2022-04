Ausgerechnet in ihrem letzten Saisonspiel mussten die Tischtennis-Frauen des VfL Duttweiler ihrer erste Niederlage in der Verbandsoberliga Saarpfalz hinnehmen.

Gegen den TTSV Saarlouis-Fraulautern, bei dem das Team von Spielertrainerin Yulia Andryan noch am Sonntag vor einer Woche mit 8:3 gewonnen hatte, gab es ein 6:8. Am Ende stehen für den VfL 17:3 Punkte mit 77:29 Spielen in der Abschlussbilanz.

Während die Gäste diesmal fast in Bestbesetzung aufliefen, mussten die Einheimischen kurzfristig auf die kranke Jacqueline Weiß verzichten. Für sie rückte Julia Fischer ins Team. „Ich hatte ja, nachdem die Meisterschaft schon unter Dach und Fach war, das Ziel ausgegeben, nun auch noch ungeschlagen die Saison zu beenden. Das haben wir zwar leider nicht geschafft, was aber die großartigen Leistungen unserer Mannschaft in dieser Serie in keiner Weise schmälert“, sagte Yulia Andryan, die in der ganzen Runde kein Einzel verloren und ihre Gesamtbilanz auf 15:0 geschraubt hat.

Bei Katharina Bruck stehen am Ende neun Siege elf Niederlagen gegenüber, während Jacqueline Weiß zehn ihrer 16 Spiele gewinnen konnte. Sehr stark die Bilanz des 15-jährigen Kükens im Team: Anna-Sophia Ebert entschied 14 von 18 Einzeln für sich.

„In einer von Coronaunterbrechungen und Mannschaftsabmeldungen stark beeinflussten Saison ist es meines Erachtens sehr bemerkenswert, wie wir als Mannschaft so prächtig harmoniert haben, zumal wir ja auch in unseren eigenen Reihen einen Coronafall zu verzeichnen hatten,“ blickt Andryan auf die Widrigkeiten dieser Spielzeit zurück. Mit dem Ausfall von Jaqueline Weiß konnte auch Andryans zweite Zielsetzung nicht in die Tat ungesetzt werden. Sie hatte sich nämlich gewünscht, die komplette Saison mit denselben vier Spielerinnen zu absolvieren.

„Es ist schade das Jaqueline nicht dabei sein konnte, aber ihr körperliches Befinden ließ einen Einsatz einfach nicht zu. Leider stand auch Annika Müller aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Deshalb ein ganz großes Dankeschön an Julia Fischer, die sehr kurzfristig eingesprungen ist“, zollte Abteilungsleiter Helmut Braun seiner Ersatzspielerin Respekt. Es sei ihr umso höher anzurechnen, da sie aus verschiedenen Gründen schon ein halbes Jahr lang keinen Schläger mehr in der Hand gehabt habe. Sie habe sich dennoch gut präsentiert, auch wenn es für sie nicht zu einem Punktgewinn gereicht habe.

Im Doppel mit Andryan fehlte dabei gar nicht so viel zum Erfolgserlebnis. Erst im fünften Satz musste sich das neu formierte Duo geschlagen geben. Katharina Bruck/Anna-Sophie Ebert sorgten für das zwischenzeitliche 1:1. Dann zogen die Gäste auf 7:3 davon, ehe Ebert gegen die gegnerische Nummer eins, Sabine Blau, das von der Spannung und Attraktivität her wohl interessanteste Spiel des Abends lieferte und nach fünf hart umkämpften Sätzen die Oberhand behielt. Dabei wehrte sie im vierten Satz mehrere Matchbälle ab und glich mit 17:15 zum 2:2 nach Sätzen aus. Auch im entscheidenden Durchgang hatte Blau wieder die Chance zum Sieg, doch Ebert blieb die Ruhe selbst und konterte. Am Ende wurde sie mit einem 13:11 für ihr mutiges Spiel belohnt. Gegen Désirée Klementz hatte sie zuvor eine 2:1-Satzführung nicht ins Ziel gebracht. Katharina Bruck musste sich Jolina Morres ebenfalls in fünf Sätzen geschlagen geben, brachte ihr Team am Ende aber gegen Nadine Blau noch mal auf 6:7 heran.

So spielten sie

VfL Duttweiler: Katharina Bruck/Anna-Sophie Ebert; Yulia Andryan (3), Katharina Bruck, Ebert (2).