Die deutschen Meisterschaften der Jugend 18 in Chemnitz waren für Schyam Vasanthakumar vom VfL Duttweiler trotz des frühen Ausscheidens in der Vorrunde ein Erlebnis.

„Es ist eine tolle Erfahrung, sich mit den besten Spielern aus ganz Deutschland zu messen. Zudem bin ich gar nicht so unzufrieden, schließlich war ich gegen den späteren Sieger ganz nah an einem Satzgewinn. Und in den Doppelwettbewerben kam ich immerhin zweimal weiter“, so das VfL-Talent. Er sprach das Spiel gegen Matthias Danzer vom TV Hilpoltstein an, als er sowohl im zweiten als auch im dritten Satz jeweils mit 10:12 verlor. Gegen Johannes Willeke vom TTC Mülheim-Urmitz blieb er beim 0:3 chancenlos. Die Chance auf einen Sieg ergab sich in der letzten Einzelpartie, als Vasanthakumar gegen László Mohácsy (Borussia Düsseldorf) mit 1:0 und 2:1 nach Sätzen führte, aber mit 2:3 verlor.

Im Doppel erreichte er mit Jonas Wolf (Füchse Berlin) die zweite Runde, als sie sich gegen die Niedersachsen Simon Frank/Kevin Matthias (Eintracht Diesdorf/TuS Celle) in fünf Sätzen durchsetzten. Das Aus in Runde zwei nach einem 0:3 gegen Matthias Danzer und dessen Partner Tom Schweiger vom FC Bayern München kam wenig überraschend, holten sich die Gegner doch am Ende den Titel.

Auch im Mixed überstand Vasanthakumar mit Katja Welle (SV Dresden-Mitte) die erste Runde. Sie besiegten die favorisierten Stella Wonschik (TSV Schwarzenbek) und Max Westphal (SV Friedrichsgabe) mit 3:1. Eine Nummer zu groß waren beim 0:3 Einzelsiegerin Naomi Pranjkovic vom Erstligisten SV DJK Kolbermohr und deren Partner Tom Schweiger.