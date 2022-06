Die Erfolgsgeschichte der Tischtennis-Jugendteams im VfL Duttweiler wurde bei der Bezirkspokalendrunde in Harthausen fortgeschrieben. Die Jungen U18 und U15 holten sich spielerisch die Pokale, die U18-Mädchen erhielten kampflos die Trophäe.

Finalgegner TTV Albersweiler zog seine Mannschaft aus Spielermangel kurzfristig zurück. Die Jungen 18, die sich zuvor schon die Bezirksmeisterschaft und den Pfalzmannschaftstitel geholt hatten, wurde im Finale ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie besiegten den TTV Otterstadt mit 4:1. Cedric Wald und Jonathan Hoffmann sorgten für die 2:0-Führung des VfL. Tobias Prautzsch musste sich dem derzeit wohl größten pfälzischen Talent in dieser Altersklasse, Vivienne Zimmermann, nach vier Sätzen geschlagen geben. 3:0-Siege des Doppels Hoffmann/Schyam Vasanthakumar und von Hoffmann mit seinem zweiten Einzelsieg ließen das Duttweilerer Quartett aber jubeln. Im Halbfinale hatte der VfL den TTC Klingenmünster mit 4:0 ausgeschaltet.

Finn Zeil überrascht

Eine kleine Überraschung gelang der U15-Equipe, die im Finale den TTC Herxheim mit 4:2 besiegte, nachdem sie im Semifinale den TTV Otterstadt mit dem gleichen Ergebnis eliminiert hatte. Finn Zeil bezwang Vivienne Zimmermann, die auch in diesem Wettbewerb startberechtigt war, in drei Sätzen. Zeil gewann in diesem Spiel auch sein zweites Einzel und mit Julius Wadewitz das Doppel. Der vierte Zähler ging auf das Konto von Wadewitz. Auch im Finale verbuchten Zeil und Wadewitz die siegbringenden Zähler. Die Mannschaft komplettierte Carsten Göring.

Die Sieger haben sich für die Pfalzpokalendrunde am 26. Juni in Maximiliansau qualifiziert. Zuvor steht für die Duttweilerer Mädchen noch der Höhepunkt des Jahres an: Sie reisen am nächsten Wochenende zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft, wo sie sich in Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont mit den weiteren sieben Regionssiegern duellieren.