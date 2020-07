Zwar wird der Biomüll in den Sommerwochen einmal pro Woche abgeholt, doch sorgen Fliegen, übler Geruch und Maden immer wieder für Ärger und Ekel. Klaus Klein, Abteilungsleiter vom Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN), gibt Tipps, wie sich diese Probleme vermeiden lassen.

Was tun gegen Gestank aus der Biotonne?

Zunächst ist auf einen schattigen Stellplatz zu achten. So verhindert man ein Aufheizen der Abfälle. Um den Inhalt der Biotonne aufzulockern, empfiehlt es sich, immer wieder eine Schicht Strukturmaterial wie Baum- und Strauchschnitt in die Tonne zu geben. So wechseln sich nasse und trockene Abfälle ab, und der Abfall verdichtet sich nicht. Dadurch verhindert man zusätzliche Fäulnisprozesse, die für den unangenehmen Geruch verantwortlich sind. Grasschnitt sollte vor dem Einwerfen etwas angetrocknet sein.

Um Flüssigkeiten in der Tonne zu vermeiden, sollte nach der Entleerung eine Lage geknülltes Zeitungspapier auf den Boden gelegt werden. Auch Küchenabfälle – vor allem nasse, faulende oder geruchsintensive – können in einer geringen Menge Altpapier eingewickelt werden. Hochglanzpapier ist dafür ungeeignet und sollte generell nicht in der Biotonne landen.

Wie verhindere ich, dass Fliegen und Maden Einzug halten?

Bereits in der Küche sollte darauf geachtet werden, dass Fliegen ihre Eier nicht auf den Küchenabfällen ablegen können. Dazu eignen sich am besten verschlossene Sammelgefäße, die noch dazu täglich in die Biotonne entleert werden. Auch die Tonne sollte stets geschlossen gehalten werden, damit keine „Einflugöffnung“ für Fliegen entsteht. So sollte es gar nicht erst zu einem Madenbefall der Tonne kommen.

Algenkalk oder Gesteinsmehl in der Tonne binden die Feuchtigkeit und entziehen Maden den Nährboden. Die Stoffe gibt es im Gartenfachhandel oder Baumarkt zu kaufen. Um die Tiere am Ausbüxen aus der Tonne zu hintern, sollte der Innenrand mit Essigwasser oder reinem Essig abgerieben werden. Maden kann man auch durch Besprühen mit einer Lösung aus Spülmittel, Wasser und etwas Spiritus beikommen.

Und Ratten?

Mit einer Rattenplage bei der Biotonne ist eigentlich nicht zu rechnen. Die können eher beim Komposthaufen zum Problem werden. Gerade Speisereste, Fleisch, Fisch und Knochen sind der größte Anreiz für die Nager. Für diese Arten von Abfall steht die Biotonne zur Verfügung.

Wie oft muss die Biotonne gereinigt werden? Und wie?

Wir empfehlen eine Reinigung nach jeder Leerung. Am besten mit heißem Wasser. Danach kann die Tonne mit Essig ausgerieben werden.

Sind Kunststofftüten für Biomüll tatsächlich biologisch abbaubar?

Biologisch abbaubare Kunststoffe gelten als kompostierbar, wenn sie sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums vollständig zu Wasser, Kohlendioxid und Biomasse zersetzen. Die Stadt Neustadt verwertet den Bioabfall bei der Zentralen Abfallwirtschaft (ZAK) Kaiserslautern. Deren Anlage hat bisher lediglich Säcke von „Ecovio“ zertifiziert. Deshalb erlaubt die Stadt Neustadt auch lediglich Tüten, deren Bestandteile von „Ecovio“ stammen. Am besten wäre es jedoch, komplett auf die Nutzung von Kunststofftüten zu verzichten.