Was macht eigentlich ... Claudia Welkisch? Die unter dem Mädchennamen Augar in Gimmeldingen aufgewachsene 41-Jährige lebt als freie Autorin in Köln. Im Gespräch mit Stephanie Becker erzählt sie, wie sie zur Sylt-Liebhaberin und -Expertin wurde, wieso Corona ihr aktuelles Buchprojekt so schwer macht und warum ihr Playmobil mittlerweile auf die Nerven geht.

Frau Welkisch, was machen Sie gerade, so als Reisebuchautorin daheim im „Social Distancing“?

Wir befinden uns seit Wochen in unserem Haus in der Nähe von Köln