Ein Hauch von dem Leben, wie es war, bevor ein Virus aus China die Welt veränderte, war am Samstag in der Mittel- und Hintergasse zu spüren. Tine Duffing, Britta Benker-Grauheding, Magdalena Heil und Javier de la Poza brachten mit kräftig rot bemalten Schuhen „Kunst an die frische Luft“, und alle fanden es toll, egal, ob sie mit der Aktion, die Teil des Projekts „Hotspot 3K NW“ ist, etwas anfangen konnten oder dergleichen eher nicht so ihre Sache ist. Fotograf Reiner Engwicht dokumentiert derweil fast zeitgleich eine Tanz-Performance am Saalbau

Mühsam balanciert Britta Benker-Grauheding ein Wägelchen mit roten Schuhen, die an langen Stäben aufgespießt sind, über das holprige Pflaster der Mittelgasse.