Die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) haben im Wahlkreis Neustadt-Speyer Timo Weber als Direktkandidat für die Bundestagswahl am 26. September nominiert. Weber ist 43 Jahre alt, in Neustadt geboren und lebt seit zehn Jahren in Ludwigshafen. Seine Nominierung sei einstimmig erfolgt, teilt Weber mit. Er ist seit Februar Mitglied der LKR und wolle sich für eine „liberal-konservative Politikwende einsetzen“. Weber war bis Sommer 2020 in Ludwigshafen Vorsitzender des AfD-Kreisverbands, legte sein Amt nach internen Querelen nieder und trat aus der Partei aus. Die LKR ist die neue Partei von AfD-Gründer Bernd Lucke. Der Wahlkreis 208 umfasst Neustadt, Speyer, den Landkreis Bad Dürkheim und den Süden des Rhein-Pfalz-Kreises.